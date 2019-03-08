2019/03/08 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار – ناس عقدت الشرطة المجتمعية في الفلوجة، الجمعة، ندوة بعنوان الابتزاز الإلكتروني ومخاطره على المجتمع، بالتعاون مع البيت الثقافي في القضاء.وذكر مراسل “ناس”، اليوم (8 اذار 2019)، أن “الشرطة المجتمعية في قضاء الفلوجة عقدت ندوة بالتعاون مع البيت الثقافي على القاعة المركزية لكلية العلوم الإسلامية ، بعنوان الابتزاز الإلكتروني ومخاطره على المجتمع”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية تُنظم ندوة “الابتزاز الالكتروني” في الفلوجة NAS | موقع ناس الرسمي.

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