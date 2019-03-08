2019/03/08 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت مديرية طرق وجسور المثنى، الجمعة، وصول نسبة امجاز طريق المرور السريع الذي يربط (ديوانية ـ ناصرية) الى 77%.وقال مدير طرق وجسور المثنى عصام عباس مهدي لـ”ناس”، اليوم (8 اذار 2019)، إن “الوزارة مستمرة بالعمل لانجاز هذا الصرح الحضاري من خلال تكليف شركاتها (حمورابي, اشور, المعتصم) وباشراف دائرة طرق وجسور المثنى”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



الشركات الحكومية تتقاسم العمل بسريع “ديوانية – ناصرية”: نسبة الانجاز وصلت 77% NAS | موقع ناس الرسمي.

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