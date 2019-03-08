طعن أحد مشجعي اليونايتد بعد الفوز على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

2019/03/08 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن أحد جماهير مانشستر يونايتد تعرض للطعن بعد فوز فريقه على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.وأشار التقرير إلى أن المشجع البالغ عمره 44 عامًا نُقل إلى العناية الفائقة بإصابات في الصدر بعد واقعة في سيارة أجرة.وقالت وزارة الخارجية في بيان […]

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