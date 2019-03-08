أنباء عن وفاة الكاتبة نوال السعداوي عن 88 عاما بعد مرض عضال

2019/03/08 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة – عراق برس- 8 آذار / مارس: كشفت الكاتبة صفاء الليثي، الجمعة، عن وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي.

وكتبت الليثي عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، قائلة: “البقاء لله رحلت الكاتبة نوال السعداوي في يوم المرأة العالمي..



رحمها الله”.

ونوال السعداوي هي كاتبة ومفكرة وطبيبة أمراض صدرية ونفسية ولدت في 27 تشرين اول/ أكتوبر عام 1931 وروائية مصرية كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، أشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.انتهى اح

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