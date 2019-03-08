بالوثيقة : تحديد آلية الإمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه

2019/03/08 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 8 آذار / مارس: تناقل ناشطون وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،تحدد فيها آلية الإمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه المقبولين في 2017/2018.

وبينت الوثيقة ، ان “المواد الداخلة في الإمتحان الشامل في التخصص الدقيق لمشروع بحث الطالب ستكون (5) خمسة مواد فقط”.



انتهى اح

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