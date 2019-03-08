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بالوثيقة : تحديد آلية الإمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه
2019/03/08 | 12:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد – عراق برس- 8 آذار / مارس: تناقل ناشطون وثيقة صادرة عن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،تحدد فيها  آلية الإمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه المقبولين في 2017/2018.

وبينت الوثيقة ، ان “المواد الداخلة في الإمتحان الشامل في التخصص الدقيق لمشروع بحث الطالب ستكون (5) خمسة مواد فقط”.

انتهى اح

 

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