2019/03/08 | 12:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتفاء سباهي: تثبيت المعلمين والمدرسين المتعاقدين سيتم ضمن الدرجات التعويضية لتربية البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2cou9SwAlTs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتفاء سباهي: تثبيت المعلمين والمدرسين المتعاقدين سيتم ضمن الدرجات التعويضية لتربية البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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