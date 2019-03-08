2019/03/08 | 12:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | القمة وتداعيات المنطقة واثرها على العراق | مع محمد الساعدي 2019/3/7) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | القمة وتداعيات المنطقة واثرها على العراق | مع محمد الساعدي 2019/3/7) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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