التعليم تعلن توفر منح دراسية لنيل الماجستير مقدمة من الجامعات اللبنانية “مجاناً”

2019/03/08 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توفر منح دراسية لنيل شهادة الماجستير مقدمة من الجامعات اللبنانية.

وذكر بيان للوارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نعلن توفر منح دراسية للحصول على شهادة الماجستير مقدمة الى الطلبة العراقين مجانا من قبل الجامعات اللبنانية وحسب الاختصاصات والتعليمات الموضحة اعلاه”.

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