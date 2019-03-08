شؤون الايزيديين تعلن تغيير اسم ساحة التحريات في بغداد

2019/03/08 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون الايزيديين في بغداد، موافقة الحكومة العراقية على تغيير اسم ساحة التحريات في جانب الرصافة من العاصمة.

وقال مدير عام شؤون الايزيديين شيروان ال اسماعيل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، “طالبنا من الامانة العامة لبغداد ومحافظة بغداد باطلاق اسم شنكال على اسم احدى الساحات في بغداد وجاءت الاستجابة الايجابية وتم تحويل ساحة التحريات في الرصافة الى ساحة (شنكال) تخليدا لذكرى الابادة الجماعية التي حلت بالايزيديين في 3 آب 2014”.

وأشار الى ان “الفنان نصير شمه كان له دورا مشرفا في انجاز هذا المشروع”.

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