اكتظاظ مخيم الهول في سوريا بعد تدفق آلاف جراء معركة مع داعش

2019/03/08 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد في قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تأمل في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، اليوم الخميس.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي.

والباغوز هو آخر منطقة مأهولة تسيطر عليها داعش التي كانت في وقت ما تحتل مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

وأشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى أن عدة آلاف، معظمهم من أسر مقاتلي التنظيم، خرجوا من الباغوز في الأسابيع القليلة الماضية إضافة إلى استسلام المئات من المقاتلين.

وقال عدنان عفرين القائد في قوات سوريا الديمقراطية “عمليات الإجلاء ستستمر اليوم أيضا ونأمل أن تكتمل اليوم”.

ومُنيت داعش بهزائم عسكرية كبيرة في عام 2017 عندما طردتها قوات محلية يدعمها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة من مدينة الموصل العراقية ومعقلها في مدينة الرقة في سوريا.

ورغم أن هزيمة التنظيم في الباغوز تلوح في الأفق، فإن تقديرات واسعة النطاق تشير إلى أنه لا يزال يمثل تهديدا أمنيا حيث ما زال له موطئ قدم في أراض نائية كما يمتلك القدرة على شن حرب عصابات.

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