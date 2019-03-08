في عيد المراة ..الأمم المتحدة تعلن : 3.3 مليون عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن لمساعدات إنسانية خلال عام 2019 في العراق

2019/03/08 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق عن عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن لمساعدات إنسانية خلال عام 2019 في أنحاء العراق بحوالي 3.3 مليون، داعية الحكومتين العراقية واقليم كردستان الى الاستثمار الجدّي في إمكانات النساء في العراق لتعزيز اقتصاد البلاد وتنمية المجتمع.واكد بيان مشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق […]

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