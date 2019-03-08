الهند تستأجر غواصة نووية جديدة من روسيا

2019/03/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الهند وروسيا على استئجار غواصة نووية هجومية من نوع "شوكا-بي".

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