تطورات جديدة في قضية شغلت الرأي العام بالكويت... سر علاقة مصر

2019/03/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العامة في الكويت، حبس محامي و4 وافدين مصريين 21 يوما على ذمة التحقيق في قضية اختطاف المحامي الكويتي سعود الهلفي وتعذيبه.

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