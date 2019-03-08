كبار السن أصحاب الوزن الزائد معرضون أكثر من غيرهم للخرف

2019/03/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون في بريطانيا أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون من البدانة منذ سنوات قد تزيد فرص تعرضهم للخرف مقارنة بأقرانهم ممن لا يعانون من السمنة.

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