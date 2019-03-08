نيجيرفان البارزاني: نقدم الشكر لكل نساء كوردستان

2019/03/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشاد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، بالدور الكبير والشجاع لنساء كوردستان، مشيراً الى أنه من دواعي الفخر أن نساء كوردستان كانت لهن باستمرار مشاركة فاعلة في مختلف مجالات النضال والكفاح.جاء ذلك في تسجيل فيديو نشره رئيس وزراء إقليم كوردستان على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وقال فيه "في اليوم العالمي للمرأة، أهنىء جميع النساء في كوردستان، هذه المرأة القوية والشجاعة، والتي كانت لها دائماً مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات النضال والكفاح، واليوم أريد أن أقدم شكري الخاص لزوجتي ولكل نساء كوردستان".وفي السياق ذاته، أصدر مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الجمعة بياناً، بمناسبة اليوم العالمي للمراءة، وفيما يلي نصه: الثامن من آذار يوم مشرق في الذاكرة الإنسانية، إن استذكار هذا اليوم هو تقدير لكفاح أكثر من قرن ونصف للمرأة ودعاة المساواة، في سبيل المساواة والعدالة الاجتماعية، في هذه الذكرى الجليلة نقدم تهانينا لجميع نساء كوردستان والعالم.من دواعي الفخر أن نساء كوردستان كانت لهن باستمرار مشاركة فاعلة في مختلف مجالات النضال والكفاح، وكنّ دوماً الضحية الرئيسة للعنف خلال الحروب والكوارث التي ألمّت بشعبنا، بدءاً بالأنفال وعمليات القصف الكيمياوي والحملة اللاإنسانية لإرهابيي داعش ضد سيداتنا الإزيديات في سنجار، لكن أي حادث كارثي لم يستطع النيل من عزة ومكانة المرأة الكوردستانية ولم يقلل من همتها وللحياة والنضال والعزة.إن حكومة إقليم كوردستان كانت حريصة دوماً على قضية المساواة وحقوق المرأة كمبدأ ثابت من مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.فإلى جانب وجود هيئات ومؤسسات حكومية خاصة بالنساء والدفاع عن حقوقهن، تمت تهيئة ظروف ملائمة لعمل وكفاح المنظمات غير الحكومية الخاصة بمجال العمل النسوي وحقوق المرأة.للمرأة دور رئيس في قطاع التربية وتنشئة الأجيال الحالية والمستقبلية لأبنائنا، وسنة بعد أخرى يزداد دورهن في هذا القطاع الهام.إن ارتفاع نسبة النساء البرلمانيات وذوات المناصب العليا والهامة في المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، علامة هامة على توطيد أسس المساواة، كما أن حضور المرأة الكوردستانية في مجال الأعمال والقطاع الخاص خطوة أخرى هامة في مجال مشاركتها المجتمعية ويجب أن تحظى جهودهن في هذا المجال بدعم جاد والعمل على تنميتها أكثر.من واجب جميع الأفراد والجماعات والأطراف الكوردستانية، وخاصة النخبوية منها، أن تدعم مسألة المساواة وترسيخ أسس هذه المساواة في سبيل حياة حافلة بالقيم الإنسانية الجميلة ومجتمع متسامح داع للمساواة ومستقبل مشرق.تحية لذكرى الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي...تحية للأرواح المباركة للسيدات البطلات من شعبنا اللواتي ضحين بحياتهن في سبيل الحقوق المشروعة للشعب والوطن...تحية للأرواح الطاهرة لجميع شهداء طريق التحرر والعزة...مجلس وزراء إقليم كوردستان8 آذار 2019

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