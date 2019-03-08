2019/03/08 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/وثيقة مسربة ..أمانة مجلس الوزراء توافق على تخصيص قطع ارض لموظفي البرلمان

08/03/2019 12:28:00 PM |

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واع بغداد

اظهرت وثيقة مسربة ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وافقت على تخصيص قطعة أرض توزع على موظفي البرلمان.

وبحسب وثيقة الموجهة الى امانة بغداد فقد وافق الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، على تخصيص قطعة أرض، بغية توزيعها على موظفي المجلس .

وأشارت الوثيقة الى ان التوزيع يشمل من لمن لم يتسلموا قطع أراضٍ اسوة بأقرانهم الموظفين.

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