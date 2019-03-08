مكافأة مالية لمن يتزوج ابنة مليونير تايلاندي

2019/03/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد مليونير تايلاندي مكافأة مالية قدرها 240 جنيه إسترليني أي ما يعادل 315 ألف دولار أمريكي، لمن يتزوج بابنته.

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