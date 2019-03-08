الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

2019/03/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف باحثون في بريطانيا أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون من البدانة منذ سنوات قد تزيد فرص تعرضهم للخرف مقارنة بأقرانهم ممن لا يعانون من السمنة.ودرس فريق البحث مجموعتين من البالغين غير المصابين بالخرف أعمارهم بين 65 و74 عاما على مدى 15 عاما.واحدة من المجموعتين تضم 257 ألفا و523 مريضا ممن […]

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