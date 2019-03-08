اتحاد الكرة يعد منتخب الشاطئية بمكافأة إذا فاز اليوم على إيران

2019/03/08 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وعد الاتحاد العراقي لكرة القدم، المنتخب العراقي للكرة الشاطئية بمكافأة مالية في حال فوزه اليوم الجمعة، على إيران بإنطلاق مشواره في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تستضيفها تايلاند.

وطالب رئيس وفد المنتخب الوطني بكرة القدم الشاطئية وعضو اتحاد الكرة علي الاسدي لاعبي المنتخب الوطني بتقديم الأفضل وكل ما لديهم من طاقة من اجل تحقيق الفوز في مباراتهم الاولى في البطولة الآسيوية امام ايران ، ناقلا تحية رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود الجهاز الفني واللاعبين معبرا عن ثقته بهم بتحقيق أفضل النتائج في المسابقة القارية".وقال الاسدي خلال لقاءه باللاعبين "كلنا ثقة بكم برسم الفرحة على محيى شعبنا العظيم كونكم مقاتلين في ارض الملعب، وعهدنا بكم بتحقيق الفوز على ايران والسير بقوة في البطولة من اجل تكملة المشوار وتحقيق الإنجاز بالتأهل الى كاس العالم".ووعد الاسدي "اللاعبين بمكافئتهم في حال تحقيق الانتصار في المباراة الاولى، مشددا على ان كل ما يقدم لهم قليل بحقهم" مبينا ان "مدرب المنتخب كريم مقدم عمل جاهدا للارتقاء بمستوى اللاعبين منذ اليوم الاول بعد تسلمه مهمة تدريب المنتخب الوطني".انتهى

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