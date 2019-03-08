خبير أمني: سيكون هناك تنسيق لاستلام عوائل

2019/03/08 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رووداو - أربيلأكد الخبير الأمني، سعيد جياشي، بأنه سيكون هناك تنسيق لاستلام عوائل "داعش" الذين يحملون الجنسية العراقية من مخيم الهول بريف مدينة الحسكة في كوردستان سوريا ووفق القواعد القانونية. وقال جياشي لشبكة رووداو الإعلامية إن "العراق يتابع بدقة ما يجري من عملية تدفق عوائل الدواعش أو عناصر من هؤلاء التنظيم الإرهابي من خلال الانهيار الذي حصل في الباغوز".وأضاف أنه "عندما سيطرت عليهم قوات سوريا الديمقراطية وأصبحوا في قبضتها وهم مجموعة من الإرهابيين الذين يحملون الجنسية العراقية يجري استلامهم بشكل دقيق من خلال وزارة الداخلية وإجراءات القضاء وأوامر القبض وهم أصبحوا الآن في ولاية القضاء العراقي".وأشار جياشي إلى أن "هناك الكثير من العوائل تدفقت باتجاه مخيم الهول والتي هو تحت إدارة الأمم المتحدة حيث دخلته عوائل من جنسيات مختلفة ومن ضمنها عراقيين كعوائل وأطفال وشباب، لكن يوجد في المخيم مجموعة عوائل نزحت بعد أحداث عام 2014 وأضيفت إليها اليوم العوائل التي نزحت من مناطق الباغوز والمناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية".وتابع أن "الحكومة العراقية تتعامل مع هذا الوضع باهتمام كبير وبشكل دقيق وفق خيارين أولاً أن تستقبل العوائل العراقية التي كانت في المخيم وهي ليست منتمية لداعش، وثانياً هو عوائل داعش والذين الآن أصبحوا في المخيم حيث يجري التنسيق لاستلامهم وفق القواعد القانونية والقضائية والأمنية، وربما حتى على مستوى النساء اللاتي تتوفر عنهن معلومات سيتم إحالتهن إلى القضاء وستكون الكلمة الفصل حينها للقضاء العراقي".ولفت جياشي إلى أنه "يومياً آلاف العوائل تتدفق من الباغوز إلى جهات متعددة، لكن أعتقد أننا لهذه اللحظة لا زلنا في مراحل الاستعداد ولم يستلم العراق هذه العوائل التي تحمل الجنسية العراقية، لكن هذه العوائل يجب أن تخضع لبرامج حتى تستطيع أن تندمج ولمعالجة أنماط التفكير والحياة التي كانت تتكيف معها خلال السنين الأربعة التي مضت".وبين أن "لا نعلم بالضبط ماذا يحصل في مخيم الهول بعد نقل عوائل داعش إلى هناك إلا أنه حسب المعلومات المتوفرة أن هناك جنسيات مختلفة من العوائل التي تدفقت من الباغوز باتجاه قوات سريا الديمقراطية، لكن الوضع هناك صعب كثيراً والمعلومات المتوفرة بشكل عام هي محدودة". وتعتبر "دولة الخلافة" في آخر أيامها، وكل يوم المئات من المدنيين يخرجون من بلدة "الباغوز" ويتجهون إلى مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية حيث يتم هناك فصل النساء والرجال تحت إجراءات أمنية مشددة.





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