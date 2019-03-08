تحريف مناهج وغسل للعقول.. ماذا يريد الحوثيون من طلاب اليمن؟

2019/03/08 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “يطلبون من التلاميذ ترديد شعارات الصرخة الخاصة بهم (الموت لأميركا وإسرائيل) ويحفزونهم على ضرورة المشاركة في القتال ومواجهة العدوان، ويحاولون تلقينهم دروسا

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