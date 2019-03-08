هل يعود العراق ساحة للإرهاب؟

2019/03/08 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الباحث المشارك بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي كريستوفر برودسكي من أن فشل القيادة السياسية العراقية في ضمان مصداقية أميركا كحليف يُعتمد عليه

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