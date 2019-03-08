الصواريخ الروسية تهبط بالليرة التركية

2019/03/08 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت الليرة التركية، الجمعة، مواصلة تراجعها بفعل مخاوف بشأن تدهور محتمل في العلاقات مع واشنطن بسبب اتجاه أنقرة نحو شراء أنظمة الدفاع الصاروخي "إس-400" من روسيا.

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