الحلبوسي يدعو الى استمرار جهود التحالف الدولي في دعم الحكومة للقضاء على خلايا داعش

2019/03/08 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الجمعة ،الى استمرار جهود التحالف الدولي في دعم الحكومة للقضاء على خلايا داعش.

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