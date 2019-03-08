حبس المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية 4 سنوات بتهم احتيال

2019/03/08 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قضت محكمة أمريكية بحبس المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية 4 سنوات بتهمة الاحتيال.





وكان بول مانافورت واجه اتهامات في العامة الماضي بإخفاء ملايين الدولارات تحصل عليها بسبب عمله في الاستشارة السياسة في أوكرانيا، ولم تتضمن الأحكام عقوبات ذات صلة بالاتهامات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.





وتعد عقوبة الحبس 47 شهراً ضد للرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية والصادرة أمس الخميس هي فترة أقل كثيراً من التوصيات التي تقدم بها المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر.





كما من المقرر أن يصدر حكم قضائي ضد مانافورت في الأسبوع القادم بشأن ممارسات غير قانونية.





وألزمت المحكمة مانافورت بدفع مبلغ 24 مليون دولار كتعويض، وغرامة قدرها 50 ألف دولار.





وأمام المحكمة في ولاية فيرجينيا قال إن "العامين الأخيرين كانا أصعب ما في حياتي..أن أقول إني أشعر بالإهانة والخجل فأن ذلك سيكون تصرفا خاطئا تماما"، وطالب القاضي بأن يكون رحيماً معه.





وكان الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية واجه اتهامات بإخفاء 55 مليون دولار في حسابات مصرفية خارجية في قبرص وهو المبلغ الذي كان يتقاضاه كمستشار سياسي للسياسيين الأوكرانيين الموالين لروسيا.





ويقول ممثلو الادعاء إن مانافورت أخفق في دفع أكثر من ستة ملايين دولار من الضرائب.





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