2019/03/08 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي أصبح فيه العالم يدور حول المادة والمال، سادت لدينا ثقافة الاستهلاك وباتت عملية الشراء عادة شبه يومية، فقد ازداد هوسنا باقتناء المزيد من الأشياء مع انتشار الإعلانات الترويجية على نطاق واسع، في الشوارع والمنصات الاجتماعية، دون أن نعي حقًا أن هذه المشتريات لا تزيدنا بالضرورة سعادةً ولن تدفعنا إلى الشعور بالكمال والاكتمال، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامتناع عن التسوق: حمية اقتصادية لتوفير المال والاستمتاع بالحياة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامتناع عن التسوق: حمية اقتصادية لتوفير المال والاستمتاع بالحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).