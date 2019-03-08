2019/03/08 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو بأن انتقال البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني الى الدوري الإيطالي بات أقرب من أي وقت مضى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خطى رونالدو..مارسيلو الى الدوري الإيطالي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خطى رونالدو..مارسيلو الى الدوري الإيطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).