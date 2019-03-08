اختبار نظام مدفعية جديد في عام 2019

2019/03/08 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبدأ اختبارات الحكومة لنظام مدفعية مضاد للطائرات "ديريفاتسيا- الدفاع الجوي" في عام 2019، وفقا لقسم والإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية.

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