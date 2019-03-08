السلطات الجزائرية توقف خدمات القطار والمترو في العاصمة

2019/03/08 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود وسكان إن السلطات الجزائرية أوقفت خدمات القطار والمترو في العاصمة اليوم الجمعة قبل احتجاجات متوقعة ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان مراسلنا في الجزائر أكد على توقف خدمات القطارات والمترو بسبب المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة.

وتدخل الاحتجاجات الحاشدة أسبوعها الثالث في أكبر تحد للرئيس معتل الصحة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما ويخوض الانتخابات سعيا للفوز بفترة جديدة.

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