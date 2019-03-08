بالصور.. وقفة في الموصل للمطالبة بأجور عمال البلدية

2019/03/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى نظم عدد من الشباب والناشطين في مدينة الموصل، وقفة لمطالبة الحكومة بتفعيل قانون رقم 12 بتحويل الاجور اليومية الى عقود، وتفعيل قرار مجلسي الوزراء بجعل الحد الادن لراتب الاجر اليومي 350 الف دينار في الشهر.

ووقف الشباب بالقرب من مدخل مدينة الالعاب مقابل الجسر القديم في الموصل رافعين لافتات تعلن عن مطالبهم للوقوف بجانب اجور عمال الخدمات في دوائر البلدية والماء والمجاري كونهم يعلمون في ظروف قاسية جدا في المدينة.

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