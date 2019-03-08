نائب يدعو الى تشريع قوانين تساهم في النهوض بواقع المرأة العراقية

2019/03/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب قتيبة الجبوري، الى أهمية العمل على تشريع قوانين تساهم في النهوض بواقع المرأة العراقية في كافة المجالات وتضمن حقوقها وتصون كرامتها وتعطيها دورها الحقيقي في بناء المجتمع.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في برقية تهنئة بمناسبة يوم المرأة تلقى “النور نيوز” نسخة منها، ان “هذه المناسبة تجعلنا نستذكر المواقف العظيمة للمرأة العراقية التي سجّلها التاريخ بأحرف من نور، فاليوم نستذكر الشهيدة أميمة جبارة التي حملت السلاح وقاتلت ضد تنظيم داعش الإرهابي حتى استشهدت، ونستذكر الأخت البطلة أم قصي التي أنقذت عشرات الشباب من مجزرة سبايكر، كما نستذكر والدموع تملأ أحداقنا أمهات شهداء سبايكر اللواتي تفطرت قلوبهن حزناً على فلذات أكبادهن في فاجعة أبكت كل الأحرار في العالم، هذه هي المرأة العراقية، أفلا تستحق أن نجعلها تاجاً على رؤوسنا؟!”.

وأضاف، ان “النهوض بواقع المرأة العراقية لايتم بالكلام والشعارات، بل بالعمل الجدي من أجلها، ويتوجب علينا كسلطة تشريعية أن نباشر بتشريع القوانين التي تضمن حقوق المرأة وتصون كرامتها، وأن نطلب من الجهات المعنية إحصائيات دقيقة بأعداد الأرامل والمطلقات وكل امرأة بلا معيل، وأن نعيد النظر برواتب الرعاية الاجتماعية وهل تكفي لتوفير حياة كريمة للمرأة التي لاعمل لها ولامعيل؟ وهل تم إنصاف المرأة في توفير فرص العمل لها؟ “.

وتابع البيان، “في هذا اليوم، نحيي المرأة العراقية التي كانت وستبقى قلعة حصينة تحمي الأجيال وتربيهم على مبادئ الشرف والعزة والكرامة، تحية لها ولكل نساء العالم”.

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