الحلبوسي: نتطلع الى دعم أمريكي في تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/03/08 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال استقباله القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية جَويْ هُد، على ضرورة استمرار جهود التحالف الدولي في دعم الحكومة العراقية.وبحسب بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق في مجال الأمن والاستقرار".وأكد الحلبوسي خلال اللقاء ضرورة استمرار جهود التحالف الدولي في دعم الحكومة العراقية؛ لإكمال صفحات الحرب ضد الاٍرهاب والقضاء على خلايا تنظيم داعش، وتقديم الدعم للجهد الاستخباري والفني اللازم للقوات العراقية.وأضاف: نتطلع لاستمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها الحكومي، والعمل سويا على تفعيل ملف الإعمار للمدن العراقية، وتوفير فرص العمل وإكمال إعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين إلى ديارهم.من جهته جدد القائم بالأعمال الأميركية التزام حكومة بلاده بدعم العراق في جميع المجالات والوقوف إلى جانبه لتحقيق الاستقرار.

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