{قسد} تسلم العراق دفعة جديدة من الدواعش

2019/03/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مسؤول عسكري في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، تسلم بلاده لآخر دفعة من ارهابيي داعش من العراقيين الذين تمّ اعتقالهم، أو الذين سلّموا أنفسهم لقوات سورية الديمقراطية {قسد} في بلدة الباغوز الحدودية مع العراق.

وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن أسمه ان عملية الاستلام تمت "تحت إشراف التحالف الدولي" لافتاً إلى أنه "جرى نقل هؤلاء الارهابيين إلى معسكر احتجاز في قضاء القائم {320 كيلومتراً غربي الرمادي}".ورجح "تسلم العراق لمزيد من الارهابيين في حال تحقق تقدم عسكري بالمربع الأخير في الباغوز، الذي لا يزال تحت سيطرة داعش الإرهابي".وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت مؤخراً إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت الشهر الماضي نحو 280 عراقيا وأجنبيا ينتمون لداعش.وتتولى قيادة عمليات البادية والجزيرة، وهي التشكيل العسكري المسؤول عن ملف الحدود العراقية مع سورية والأردن والسعودية، ويتبع وزارة الدفاع، مهمة تسلم مقاتلي داعش وإيداعهم في مراكز احتجاز خاصة في غربي الأنبار، تحت حراسة مشددة.ووفقاً لقائد في الجيش العراقي يعمل في غربي الأنبار، فإن العراقيين تسلموا آخر دفعة من ارهابيي داعش العراقيين المعتقلين لدى {قسد}" مبيناً أنه "تمّ عزل هؤلاء بحسب أعمارهم وحالاتهم الصحية، وجرى التعرف على هويات قسم منهم، وهم مطلوبون فعلاً للقضاء العراقي، أما الآخرون فلا تمتلك القوات العراقية أي قاعدة بيانات عنهم، لذا فإنه يتم إخضاعهم حالياً للاستجواب".ولفت المصدر إلى أن عدد هؤلاء المقاتلين يتجاوز الـ500 مقاتل بقليل، وقدمت لهم مساعدات طبية وغذائية قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز، نافياً انتقال عائلات من سورية إلى العراق.وحول وجود مقاتلين أجانب، أكد المصدر أن "جميع الذين جرى تسلمهم هم عراقيون"، موضحاً أن {قسد} تضع الأجانب في درجة أهمية أعلى من غيرهم، ويعود قرار تسلمهم للحكومة، وهو يحتاج إلى موافقات مسبقة، بينما الأمر موجود بتسلم العراقيين".انتهى

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