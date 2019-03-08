نجدة بغداد تضبط مشتقات نفطية مهربة وتبطل مفعول قنبلة هجومية

2019/03/08 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت دوريات نجدة بغداد ،اليوم الجمعة، حوضية محورة لتهريب المشتقات النفطية في السيدية والقت القبض على سائقها و مسؤول التهريب ،فيما ابطلت مفعول قنبلة هجومية في الوشاش.

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