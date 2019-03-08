البنوك الصينية تقر إقراض

2019/03/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تمكنت شركة "تسلا" من الحصول على موافقة بنوك صينية لإقراضها مبلغ قيمته 521 مليون دولار من أجل بناء مصنع للسيارات والبطاريات داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





ووفقاً لإفصاح الشركة الأمريكية أمس الخميس فأن "تسلا" حصلت على موافقة بنوك صينية ضمنها "تشينا كونستراكشن بنك" و"أجريكالتشر بنك أوف تشينا "على قروض تحل فترة استحقاقها في مارس 2020.





كما قررت "تسلا" إجراء تعديل منفصل بشأن اتفاقها الائتماني للحصول على قروض مدعومة بالأصول، وبموجب التعديل سيتم زيادة إجمالي التزامات المقرض بمقدار 500 مليون دولار إلى 2.4 مليار دولار.





كما اقتضى التعديل حصول الشركة على ما يصل إلى 200 مليون دولار في هيئة التزامات إضافية وتمديد مدة معظم الالتزامات الإضافية حتى 2023.





وفي يوليو الماضي وقعت شركة "تسلا" اتفاقاً مع الصين لبناء مصنع في شنغهاي" يستهدف تصنيع السيارات الكهربائية، وصرح رئيس "تسلا" إيلون موسك في يناير الماضي بأنه يخطط البدء في تصنيع موديل 3 والبطاريات في مصنع الشركة بالصين بحلول نهاية العام الجاري.





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