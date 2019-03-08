بعملية استباقية.. مقتل 3 إرهابيين كانوا يرمون استهداف زوار الإمامين العسكريين (ع)

2019/03/08 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة ارهابيين، بغارة ليلية نفذتها قيادة عمليات سامراء على أوكار "داعش" في منطقتي الكور والعورة شمال شرق سامراء، حسبما أعلن قائد العمليات اللواء الركن عماد الزهيري، اليوم الجمعةوقال الزهيري في تصريح صحفي، ان "المجموعة الإرهابية كانت تنوي استهداف زوار الأماميين العسكريين، إلا إن العمليات الاستباقية التي نفذتها قطعات قيادة عمليات سامراء أفشلت ذلك المخطط".

واضاف قائد العمليات، تم "وضع خطة حماية لتأمين سامراء والمناطق المجاورة لها، اضافة الى مداخل ومخارج المدينة والطرق المؤدية الى المرقدين المقدسين بالتعاون مع قوات من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".

تحرير: عامر الشيباني

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