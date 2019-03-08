الصافي يؤكد اهمية ان تتوفر في المجتمع الحصانة وعدم السماح بسلب الحياء منه

2019/03/08 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف السيد احمد الصافي اهمية ان تتوفر في المجتمع الحصانة وعدم السماح بسلب الحياء من المجتمع.وقال الصافي اليوم الجمعة : ان الحرية لها معايير تحترم الثوابت والاسر والمجتمع لكن اذا لاتحترم هذه المعايير فتعتبر فوضى لا حرية ،والمجتمع لابد ان يتصدى […]

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