2019/03/08 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح ناديا الجيش السوري وبيروشيمي الإيراني بطولة أندية غرب أسيا التي تحتضنها العاصمة بغداد للفترة من العاشر ولغاية الرابع عشر من الشهر الجاري في قاعة الشعب .وسيقص فريقا الجيش السوري وبتروشيمي الإيراني شريط البطولة في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل وبعد إقامة حفل افتتاح البطولة، على أن تلحقها مباراة فريقي النفط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحد المقبل افتتاح بطولة أندية غرب اسيا بكرة السلة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحد المقبل افتتاح بطولة أندية غرب اسيا بكرة السلة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).