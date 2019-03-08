ديالى تشرع بحفر اول بئر نفطية (صورة)

2019/03/08 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديالى-عراق برس-8آذار/ مارس: شرعت محافظة ديالى بنصب اول برج لحفر الابار النفطية في الرقعة الاستكشافية الثامنة شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي ، إن “شركة زيبك الصينية بدات بنصب اول برج لحفر الابار النفطية في الرقعة الاستكشافية الثامنة ضمن حدود ناحية قزانية( 85كلم شرق بعقوبة) ، مؤكدا ان “عملية الحفر ستنطلق بداية شهر نيسان المقبل “.

وأضاف في تصريحات صحفية ، ان “الاتفاق جرى مع ادارة شركة زيبك الصينية على تخصيص 80% من العمالة في مجمع حفر الابار للعراقيين من اهالي الناحية وبقية مناطق ديالى فيما جرى الاتفاق على تخصيص 80% من مبالغ المساهمة الاجتماعية لقزانية لتطوير البنى التحتية للخدمات الاساسية وفق التعليمات االرسمية الصادرة عن شركة نفط الوسط”.انتهى (1)

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