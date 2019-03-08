حديث عن توجه البرلمان لالغاء مناصب المفتشين العموميين حال استئناف جلساته

2019/03/08 | 14:11

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بغداد -عراق برس-8آذار/مارس: افادت مصاد برلمانية ، الجمعة ، بتوجه البرلمان ، لاغاء مناصب مهمة في الدولة العراقية ، خلال فصله التشريعي الثاني.

وقال النائب تحالف المحور الوطني عبدالله الخربيط، إنه “مع بداية جلسات البرلمان، سوف نتوجه الى التصويت على قانون وقرار يلغي مناصب المفتشين العموميين في الوزارات”.

وأضاف الخربيط في تصريح صحفي ، أن “المفتشين العموميين عبارة عن (فلتر) لمنع صعود الفاسد الى النزاهة والقضاء، فهم من يمنع محاربة الفساد والفاسدين، وهم حماية لهم وفلتر، وسنعمل على الغاء هذا الفلتر”.

ومن المؤمل أن يعاود البرلمان عقد جلساته ضمن فصله التشريعي الثاني، يوم غد السبت، قبل أن يستضيف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشته بشأن التواجد الأميركي في العراق.



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