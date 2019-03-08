البصري: وفد من قيادة الحشد الشعبي يصل الى البصرة لوضع آلية لتسكين الدرجات الوظيفية لمنتسبي الحشد

2019/03/08 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الحشد الشعبي في البصرة مهدي صالح البصري, الجمعة, وصول وفد من قيادة الحشد الشعبي الى البصرة لوضع آلية لتسكين الدرجات الوظيفية لمنتسبي الحشد.وقال البصري في تصريح لموقعنا ان "قيادة عمليات قاطع البصرة للحشد استقبل اليوم وفد من قيادة الحشد الشعبي وتم مناقشة قرار هيئة الحشد الشعبي وسعيها لوضع آلية لتسكين الدرجات ...

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