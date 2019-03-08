مكافحة المتفجرات للواء ٣١ في الحشد تعثر على كدس عتاد وقناني تحمل مادة الخردل تابع لداعش في صلاح الدين

2019/03/08 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت مفرزة مكافحة المتفجرات للواء ٣١ في الحشد, الجمعة, على كدس عتاد وقناني تحمل مادة الخردل تابع لداعش في صلاح الدين.وقال موفدنا ان " مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة للواء ٣١ في الحشد الشعبي أجرت عملية مسح وتطهير في عدة مناطق بصلاح الدين ", لافتا الى ان "العملية أسفرت عن العثور على كدس من العبوات ...

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