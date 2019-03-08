2019/03/08 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية جمارك السليمانية أعتقالها بغلا بتهمة تهريب “حواصل وقوانص الدجاج” ومحاولة ادخالها الاقليم بطريقة غير مشروعة.وقال أحد موظفي دائرة جمارك السليمانية لـ”ناس”، اليوم (8 اذار 2019)، أنه “مضت عدة أشهر على أحتجاز البغل, وضابط التحقيق يأبى الافراج عنه لان صاحبه هرب اثناء الاعتقال الى جهة مجهولة ولم يسلم نفسه للقضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاز “بغل” بتهمة التهريب في السليمانية: لايفرج عنه حتى انتهاء التحقيقات! NAS | موقع ناس الرسمي.

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