2019/03/08 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قدمت لجنة المناسبات الوطنية في خلية الاعلام الحكومي، الجمعة، التهاني الى النساء في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وذكرت اللجنة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (8 اذار 2019), أن “لجنة المناسبات الوطنية المنبثقة عن خلية الاعلام الحكومي تتقدم بالتهاني الى النساء العراقيات ونساء العالم كافة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة المناسبات الوطنية مهنئة بعيد المرأة: العراق حقق مكتسبات مهمة للنساء NAS | موقع ناس الرسمي.

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