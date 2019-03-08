امانة بغداد : هدم دور متجاوزة ومنع الاستيلاء على أرض في المنصور

2019/03/08 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، عن هدم دور متجاوزة ضمن المحلة ٧٤٦ بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكر بيان للأمانة ان “ملاكات دائرة بلدية المنصور باسناد مديرية حراسات وأمن أمانة بغداد وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض أزالت دورا متجاوزة على ارض زراعية ضمن المحلة ٦٤٧”.وأضاف ان “ملاكات الدائرة منعت أيضاً بعض الاشخاص الذين يحاولون تقسيم وبيع […]

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