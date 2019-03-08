البدء بانشاء أول مدينة العاب على الحدود مع ايران شرق بعقوبة

2019/03/08 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس المحلي في ناحية مندلي في محافظة ديالى عن البدء بانشاء اول مدينة العاب على الحدود مع ايران .وقال حيدر المندلاي عضو المجسل المحلي لناحية مندلي ان اليوم ان شركة خاصة وضمن نظام الاستثمار بدأت بانشاء أول مدينة العاب حديثة بين ناحيتي مندلي وقزانية شرق بعقوبة وهي الاولى من نوعها في المنطقة .[…]

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