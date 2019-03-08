تخصيص 750 مليون دينار لتاهيل قطاع الكهرباء في المناطق المحررة شمال المقدادية بديالى

2019/03/08 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص صندوق اعمار المناطق التضررة 750 مليون دينار لتاهيل قطاع الكهرباء في المناطق المحررة شمال شرقي بعقوبة .وقال مصدر حكومي في ديالى ان اليوم ان صندوق الاعمار وافق على تخصيص 750 مليون دينار لتاهيل شبكة الكهرباء ضمن المناطق المحررة شمال المقدادية شمال شرقي بعقوبة .واضاف ان المشروع يتضمن معالجة الاضرار التي لحقت بقطاع […]

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