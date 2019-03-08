ترقب في الجزائر... دعوات نسائية للتظاهر ضد العهدة الخامسة

2019/03/08 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الجزائر اليوم تظاهرات حاشدة دعت لها جهات عدة من فصائل المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

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