وزير الدفاع التركي يعلن موعد نشر منصات

2019/03/08 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن إحجام الحلفاء عن تزويد تركيا بالمنظومات الجوية لحماية نفسها من التهديدات، اضطرها لشراء منظومة إس 400 الروسية، التي سيتم نصبها أكتوبر المقبل.

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