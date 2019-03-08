بالفيديو... أفخم وأغلى سيارات العالم في معرض جنيف الدولي

2019/03/08 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام في مدينة جنيف السويسرية الدورة الـ89 من "معرض جنيف الدولي للسيارات" بحضور شركات السيارات الكبرى والتي كشفت خلال المعرض عن إصدارات جديدة ومحدودة وفاخرة.

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